Bakan Fidan’ın müthiş reformları

Dr. Hakan Fidan'ı MİT Başkanlığı dönemi ve Dışişlerı Bakanlığı sürecinde yakından izliyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Küresel Liderliğinde 'Büyük Türkiye' hedeflerine ulaşmada etkili bir aktör olarak görev yapıyor.

Hatırlayalım. Geleneksel Büyükelçiler Konferanslarında, yaptığı konuşmalara dikkatle bakmakta yarar var. Konuşma metinlerine baktığımızda ne görüyoruz?

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine kuvvetli bir gönderme ile Türkiye'nin "uluslararası gündemi belirleyen, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan etkin ve müessir bir aktör olma konumunu güçlendirme" hedefini vurguluyor.

TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın en temel siyasi söylemi, "Türkiye Yüzyılı" temasını detaylandırıyor.

Türk devletinin her türlü etki alanından bağımsızlığını esas alan milli dış politika vizyonunu ilerletme hedefimizdir. Bölgemizde çekim merkezi olma yolunda yürüyeceğiz" diyerek, başarılı çalışmalara imza atacağını hissettirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleriyle yaptığı temasların devamı olarak bu çerçevede Türkiye'nin dış siyasetine ilişkin yaptığı ziyaretleri, konuşmaları, verdiği mülakatları, sosyal medya paylaşımlarını mümkün olduğu kadar süreklilik içinde okumaya ve değerlendirmeye çalışıyorum.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Evet. Dr. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasından Küresel Lider Erdoğan'ın Türk dış politikasına 360 derece vizyonla bakışını, 'Büyük Türkiye' stratejik hedeflerine yönelik ortaya geniş kapsamlı bir dış politika koymasına çok akıllı katkılarda bulunuyor.

Nitekim, Bakan Fidan son aylarda, daha çok çıktığı yurtdışı ziyaretleri, özellikle dünya barışı için Gazze - Filistin ve yakın coğrafyamızla ilgili mekik diplomasisi ve de Ankara'da yaptığı görüşmeler dikkatleri çekerken, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı reformlar da çok kıymetli.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Dışişleri'ne yeni vizyon kazandırarak 'Yeniden Yapılanma Süreci'ni başlatan Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığını daha etkin bir yapıya kavuşturuyor. Kısaca göz gezdirelim. Dışişleri Bakanlığı'nın 21'inci yüzyıla yönelik YENİDEN YAPILANMASI DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAKANLIKTA:

İlk adım olarak genel müdürlükler artırıldı. Her coğrafyaya özel ve hatta Türkiye'nin gelişen - değişen ilişkilerini gözetmek amacıyla bazı ülkeler için ayrı genel müdürlükler oluşturuldu.

LATİN AMERİKA AYRILDI: Amerika kıtası, Kuzey ve Güney Amerika Genel Müdürlükleri ayrılarak ikiye bölündü. İran ve Irak da artık ayrı iki genel müdürlük olacak.

ORTA ASYA'YA ÖZEL ÖNEM: Türk devletleri de ayrı bir genel müdürlüğe bağlı olacak. Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü kuruldu.

İNSANİ YARDIMLAR TEK YERDEN: Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınmanın ve insani yardım konularında proaktif politikalarını yansıtacak uzmanlaşmış bir genel müdürlük teşkil edildi.

VİZE VE GÖÇ AYNI ÇATIDA: Vize ve göç işlemleri tek bir genel müdürlüğe bağlandı. Teknolojiyi takip edip bu gelişmelerin uluslar arası ilişkilere yansımalarını ele almak üzere Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu.

DIŞİŞLERI VAKFI: Yeniden yapılanma süreciyle uyumlu olarak Bakanlığın daha etkin bir yapıya kavuşması için "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kuruluyor. Kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın temel amacı, Bakanlığın insan kaynakları kapasitesi bakımından geliştirilmesine ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek ve bu yönde ilave kaynak yaratmak olacak. Vakıf, ileride tesis edilecek akademik kurum vasıtasıyla diplomatların eğitimlerine destek olacak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katkı sağlayacak ve uluslararası ilişkiler alanındaki yayınlara kaynak sunacak.

DİPLOMASI AKADEMİSİ: Dünya genelinde 261 diplomatik ve konsüler misyonla en geniş üçüncü diplomatik ağa

sahip olan Dışişleri Bakanlığı'nın potansiyeli vakıf aracılığıyla geliştirilecek.

SİVİL DİPLOMASİYE DESTEK: Vakıf aracılığıyla YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU kurulacak. Diplomasi Yüksek Okulu'nda özellikle emekli diplomatların deneyimlerini genç meslek mensuplarına aktarmasının sağlanması amaçlanıyor. Vakıf ile diplomatların çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesine destek olunması, sivil diplomasi çalışmalarının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Vakfın gelirlerini eğitim kurumlarından alınacak ücretlerin yanı sıra, bağış ve yardımlar da oluşturacak. Vakfa bağış yapan kişi ve şirketler, gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden indirim gösterebilecek.

SONUÇ

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Milli dış politika perspektifiyle içinde bulunduğumuz durumu doğru anlama, analizler ışığında geleceği öngörme ve planlama, muhtemel senaryolara da hazırlıklı olma yolunda yürüyor. BÜYÜK HEDEF: KIZIL ELMA.