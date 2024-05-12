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Haberler Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

DHA
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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