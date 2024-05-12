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Tam isabet!

HABER MERKEZİ
Tam isabet!

DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda AKSUNGUR Silahlı İnsansız Aracından (SİHA) yapılan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tatbikattaki atışla ilgili bilgi verilerek, "DENİZKURDU-II 2024 Tatbikatı'nda, deniz hava unsurlarımız denizaltıdan helikopterle dikey ikmal ve orman yangınları ile mücadele eğitimi icra etti. AKSUNGUR SİHA'dan MAM-T atışı tam isabetle gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, MAM-T atışına ilişkin görüntüler de yer aldı.

ARA, BUL, YOK ET!

ÖTE yandan Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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