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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirvede önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankaralılara geldi.

KÜLLİYE'DE KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis onuruna akşam yemeği verecek.

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