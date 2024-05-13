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Danimarka Kralı balkonundan Filistin bayrağı salladı

HABER MERKEZİ
Danimarka Kralı balkonundan Filistin bayrağı salladı

Dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek olmak için eylem yapanlara Danimarka Kralı Frederik dahil oldu.

"DUYARLILIK MESAJI"

Danimarka Kralı Frederik X, Filistin için eylem yapan vatandaşlarına destek olmak amacıyla balkondan Filistin bayrağı salladı. Kral, Kopenhag Sarayı'nın balkonundan çıkan kalabalığa katılarak Filistin bayrağını salladı.Kral Frederik'in bu hareketi, Filistin'e olan destek ve duyarlılık mesajı olarak yorumlandı. Eylemde toplanan vatandaşlar, Kral'ın bu davranışını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde yapılan bu hareket, uluslararası camiada da yankı uyandırdı.

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