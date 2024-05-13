Ömrünü Ayasofya’ya adadı! İsmail Kandemir vefat etti

86 yıl boyunca İslam'a ve Müslümanlara kapalı olarak "Ayasofya Müzesi" olarak kullanılan Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nin zincirinin kırılması için mücadele eden ve başarıya ulaşan İsmail Kandemir 79 yaşında hayatını kaybetti.

'BENİM İÇİN KIZIL ELMA'

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmış ve kazanmıştı. 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için tekerlekli sandalye ile Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Bursa'dan gelen İsmail Kandemir şu ifadeleri kullanmıştı: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."