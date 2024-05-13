Üniversiteler özgür Gazze için haykırdı

ABD'nin Columbia Üniversitesinde geçtiğimiz ayın ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterileri, polis müdahalelerine rağmen sürüyor. ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda şimdiye kadar 3 bin yakın kişi gözaltına alındı.

GERİ ADIM ATMIYORLAR

Dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencileri, Columbia Üniversitesinde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde polisin sert müdahalelerine rağmen öğrenciler geri adım atmıyor. ABD'nin Philadelphia eyaletindeki Pennsylvania Üniversitesi kampüsünün merkezindeki College Green yakınlarında oluşturulan Gazze Dayanışma Kampı'nda Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Kamp alanını genişleten göstericiler, İsrail'e yönelik yatırımların durdurulması için sloganlar atarak yürüyüş düzenliyor.

OXFORD VE CAMBRIDGE

İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde, İsrail'in saldırını protesto eden öğrenciler, kurdukları kamptan çıkarak Filistin'e destek için Sheldonian Tiyatrosu önünde bir saatlik yürüyüş düzenledi. Gösterilere katılan öğrencilerden Kendall Gardner, "Herkesin özgürlüğünü savunan bir Yahudi olarak, öğrenciler tarafından kullanılan sloganlar beni umutlandırıyor. Bu sloganlar, kimsenin işgal veya apartheid altında yaşamadığı daha iyi bir dünyaya olan isteğimizi yansıtıyor" diye konuştu. Cambridge Üniversitesi Rektör Yardımcısı Deborah Prentice, King's College'da kurulan Filistin'e destek kampının kaldırılmayacağını ve üniversitenin, insanların ifade özgürlüğü ve protesto haklarını desteklemekte kararlı olduğunu açıkladı. Avusturya'daki Viyana Üniversitesinde de 3 gün süren Filistin'e destek gösterisine polis sert şekilde müdahale etti. Altes AKH Kampüsü'nde üniversite öğrencilerinin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, gece polisin düzenlediği baskınla dağıtıldı ve 3 gösterici gözaltına alındı. Hollanda'da Amsterdam ve Utrecht üniversitelerinde başlayan eylemlere, polis sert müdahalede bulundu. Göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesine ait Binnengasthuis binasına müdahale eden polis, 32 kişiyi gözaltına alarak, buraya giden tüm yolları araç trafiğine ve yayalara kapattı.

AÇIK MEKTUP YAZDILAR

Almanya'da öğretim üyeleri, Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik şiddeti eleştirdi. Berlin'deki Hür Üniversitesinde yayımlanan ve 200'ün üzerinde öğretim üyesinin imzaladığı açık mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz" ifadesi kullanıldı. İspanya'da da Filistin'e destek vermek için öğrencilerin kampüste kamp kurduğu Barcelona Üniversitesinin senatosu, rektör başkanlığında toplandı. Dekanlar ile her fakülteden temsil edilen öğretim üyelerinin yer aldığı Senato, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, bu ülke ile akademik ilişkileri kesme yönünde bir önergeyi üniversite yönetim kuruluna sundu.

TOKYO'DA GAZZE SLOGANI

İtalya'nın başkenti Roma'da ise, Sapienza Üniversitesinde, Filistin'e destek için bir araya gelen öğrenciler, rektörlük yakınındaki yeşil alanda 30 çadır kurdu. Çadırların etrafına çok sayıda Filistin bayrağı ve "Filistin'de soykırım dursun" yazılı pankartlar asıldı. Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi, iki İsrailli kurumun da katıldığı "yapay zeka" konulu AB projesinden ayrılma kararı aldı. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi St. Lucia kampüsünde de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, kampüsteki binalardan birinin koridorlarında Filistin bayrağı taşıyarak sloganlar attı. Japonya'daki Tokyo Üniversitesinin Komaba kampüsünde bazı öğrenciler, Filistin halkına destek vermek için toplanarak sloganlar attı. Güney Koreli sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Seul ve Yonsei üniversitelerinde Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi ve bazı göstericiler çadır kurdu.

KAMPÜS DİRENİŞİ TİMES KAPAĞINDA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini geçti. 80 bin insanın yaralandığı olaylarda, İsrail'e dünyanın her noktasından tepki geldi. Protestolara üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla Gazze dayanışması daha da büyüdü. ABD'nin dünyaca ünlü Time dergisi ise, son gelişmeleri dikkat çeken bir kapakla okuyucularına sundu. Kapakta, ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı İsrail karşıtı protestolardan bir kareye yer verilirken, genç bir kız öğrencinin, Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) yüzünü kapattığı görüldü.

TÜRKİYE'DEN İSYANA DESTEK

Filistin'e destek için Türkiye'nin de dört bir yanında üniversitelerde destek yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. Filistin'de hayatını kaybeden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbelerini giyen Türkiye'deki akademisyenler, taşıdıkları pankartlarla öğrencilerin yürüyüşüne destek veriyor. "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak İsrail aleyhine slogan atan öğrenciler ise, kampüslerde kurdukları çadırlarla tıpkı yurt dışındaki akranları gibi katliama sessiz kalmıyor.