Başkan Erdoğan’dan HAMAS resti

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyet dün 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Yunanistan ile sorunları diyalogla çözme iradesine bağlı olduklarını belirterek, "Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız" diye konuştu.

SOYDAŞLARIMIZIN HAKKI

"MİÇOTAKİS'İ Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları da ele aldık. Sorunları diyalogla çözme irademize bağlıyız. Ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE

BAŞKAN Erdoğan, Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğinin giderek güçlendiğini de ifade etti. "Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız" diyen Başkan Erdoğan, "Sorunlarımızı diyalogla çözme irademize bağlıyız. Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir" dedi. Başkan Erdoğan, Hamas ile ilgili olarak da konuştu ve, "Mutabık kalmadığımız bir konu var. Ben Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum" dedi.

İSRAİL'İN KARA SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

SON 10 ay boyunca 4'üncü Türkiye ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik. İsrail'in kara saldırısı ve işgali kabul edilemez. Gazze'de siviller korunmalı. Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.