KALKAN DİHA Efes Tatbikatı için havada

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Kahraman Türk Ordusu'nun düşmana korku dosta güven veren tatbikatları hız kesmeden devam ediyor.

EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı sona erdi. KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği Efes Tatbikatı için havalandı. Bayraktar'ın paylaştığı KALKAN DİHA'nın havadaki kareleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bayraktar KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.