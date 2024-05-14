Onaylı Randevu Dönemi hastaları memnun etti

Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi dün başladı. Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu"ya geçilmesi hastalarda memnuniyet oluşturdu. Buna göre, hastalar öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak. Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Uygulamanın hastalara randevu almada avantaj sağlayacağını belirten Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "Yeni sistemle günlük olarak çok daha fazla hastamız randevu alarak hekime ulaşabilecek" dedi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz da sistemi ile sağlık hizmetleri kapasitesinin daha verimli kullanılmasının sağlanacağını kaydetti.

HIZLI RANDEVU BULUNABİLİYOR

HASTANEYE muayeneye gelen hastalardan Mehmet Çetin ise uygulamayı beğendiğini, verimli bulduğunu söyledi. Hastalardan Gülten Uskan da uygulama sayesinde ihtiyacı olan hastaların hızlı şekilde randevu bulup muayene olabileceğini ifade etti.