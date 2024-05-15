Açığa alınan 3 polis müdürü gözaltında

AYHAN Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan ve önceki gece evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı. Soruşturma hakkında kısıtlama kararı alınırken, Emniyet müdürlerinin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in 'Ufuk komiser' adıyla açıkladığı personelin evinde savcılık talimatıyla dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı. Çelik, Öner ve yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı. Şüpheli üç emniyet görevlisi hakkında 'suç işlemek için anlaşmak', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçları bulunuyor. Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.