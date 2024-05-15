B12 eksikliği belirtileri neler? Hangi hastalıklara yol açar?

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

B12 vitamini ve folat, vücutta sinir sistemini sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden olabilir:

*Aşırı yorgunluk

*Enerji eksikliği

*İğneler ve iğneler (parestezi)

*Ağrılı ve kırmızı bir dil

*Ağız ülseri

*Kas Güçsüzlüğü

*Depresyon ve kafa karışıklığını içerebilen psikolojik sounlar

*Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar