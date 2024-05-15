B12 eksikliği belirtileri neler? Hangi hastalıklara yol açar?

Özellikle sinir sistemi için çok önemli olan B12 vitamini eksikliği bazı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Besinler yoluyla vücudumuza aldığımız B12 vitamini sağlığımız için olmazsa olmaz öneme sahip. İşte B12 vitaminine dair tüm merak edilenler...
B12 EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
Aşağıdaki durumlarda B12 vitamini eksikliği geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir:
*Atrofik gastrit
*Vücudunuzun B12 vitamini emmesini zorlaştıran pernisiyöz anemi
*Crohn hastalığı , çölyak hastalığı , bakteri üremesi veya parazit gibi ince bağırsağınızı etkileyen durumlar
*Alkolün kötüye kullanılması veya aşırı alkol tüketimi, vücudunuzun besinleri emmesini zorlaştırabilir veya yeterli kalori almanızı engelleyebilir. Yeterli B12 eksikliğinizin bir işareti, glossit veya şişmiş, iltihaplı bir dil olabilir.
*Graves hastalığı veya lupus gibi bağışıklık sistemi bozuklukları
*B12 emilimini engelleyen bazı ilaçlar alıyorsanız.
*Ayrıca vegan bir diyet uyguluyorsanız (yani et, süt, peynir ve yumurta dahil herhangi bir hayvansal ürün yemiyorsanız) veya yeterince yumurta veya süt ürünü tüketmeyen bir vejeteryansanız B12 vitamini eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
B12 EKSİKLİĞİ HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?
Nadir olmakla birlikte, B12 vitamini veya folat eksikliği (anemili veya anemisiz) , özellikle bir süredir B12 vitamini veya folat eksikliğiniz varsa komplikasyonlara yol açabilir .
Potansiyel komplikasyonlar şunları içerebilir:
Sinir sistemi ile ilgili sorunlar
Geçici kısırlık
Kalp İşlevi
Gebelik komplikasyonları ve doğum kusurları
Şiddetli anemisi olan yetişkinler de kalp yetmezliği geliştirme riski altındadır.
Bazı komplikasyonlar uygun tedavi ile düzelir, ancak sinir sistemi ile ilgili sorunlar gibi diğerleri kalıcı olabilir.
B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
B12 vitamini ve folat, vücutta sinir sistemini sağlıklı tutmak da dahil olmak üzere birçok önemli işlevi yerine getirir. Bu vitaminlerden herhangi birinin eksikliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlara neden olabilir:
*Aşırı yorgunluk
*Enerji eksikliği
*İğneler ve iğneler (parestezi)
*Ağrılı ve kırmızı bir dil
*Ağız ülseri
*Kas Güçsüzlüğü
*Depresyon ve kafa karışıklığını içerebilen psikolojik sounlar
*Hafıza, anlama ve yargılama ile ilgili sorunlar
B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ
B12 vitamini seviyenizi kontrol etmek için kan testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini doktorunuza sorabilirsiniz.
B12 vitamini ve folat eksikliği vakalarının çoğu, eksik vitaminleri değiştirmek için enjeksiyonlar veya tabletlerle kolayca tedavi edilebilir.
B12 vitamini takviyeleri genellikle ilk başta enjeksiyon yoluyla verilir.
Ardından, B12 eksikliğinizin diyetinizle ilgili olup olmadığına bağlı olarak, öğünler arasında veya düzenli enjeksiyonlar arasında B12 tabletlerine ihtiyacınız olacaktır.
B12 VİTAMİNİ HANGİ GIDALARDA BULUNUR?
B12 vitamini et, balık, yumurta, süt ürünleri, maya özütü (Marmite gibi) ve özel olarak güçlendirilmiş gıdalarda bulunur.
En iyi folat kaynakları arasında brokoli, brüksel lahanası ve bezelye gibi yeşil sebzeler bulunur.