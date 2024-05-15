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Haberler Gündem Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edecek

Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görüşmeye çağırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Başkan Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, Başkan Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi.

DÜN GECE KÜLLİYE'DE KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AK Parti Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Buradaki mini zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmişti.

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