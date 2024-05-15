Kerkez, Yargıtay Başkanı seçildi

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart'ta sandık başına gitmişti. İlk 36 turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması üzerine dün 37. tur oylama yapıldı.

SALT ÇOĞUNLUĞU ALDI

OYLAMA sonucu Akarca 103, Ömer Kerkez 193 oy aldı ve Kerkez, 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi. Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilirken, 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

BAKAN TUNÇ TEBRİK ETTİ

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Kerkez'i tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu. Bakan Tunç, "Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.