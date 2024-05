‘Milletimizin iradesi başımızın üstünde’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. "2024 senesinin bu ilk Genişletilmiş İL Başkanları Toplantısı'nda siz dava ve yol arkadaşlarımla olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "İl başkanları toplantımızın sonuncusunu 30 Kasım'da yapmış, 31 Mart seçimleriyle ilgili ön hazırlıklarımızı değerlendirmiştik. Kampanya döneminde sizlerle yakın istişare halinde olduk. Ziyaret ettiğimiz 52 ilimizde halkımızın nabzını tutmanın yanı sıra seçim çalışmalarını bizzat görme fırsatı bulduk.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri demokrasi şöleni havasında gerçekleşti. Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni baskı altına alma girişimleri dışında hiçbir olay yaşanmadı" diye konuştu.

PROPAGANDALAR YÜRÜTTÜLER

Seçim öncesinde yapılan kampanyalara değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu, "Ülkemiz aleyhine onca propagandaya rağmen 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk. 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Her ne kadar hedeflerimizin uzağında kalsak da 31 Mart seçim sonuçlarını müspet karşıladık. Bizim için önemli olan Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin kazanmasıdır.

Biz siyaseti önce milletim, önce memleketim şiarıyla yapıyoruz."

31 Mart seçim sonuçlarına dair kapsamlı iç muhasebenin yapıldığını da anlatan Başkan Erdoğan, "Son merkez yürütme kurulu toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle, ardından da inşallah belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı asla tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz. Bakınız biz siyasi hayatımız boyunca elde ettiğimiz her başarıyı, zaferle bitirdiğimiz her mücadeleyi önce Allah'ın yardımına, sonra da milletimizin desteğine, duasına ve yanımızda olmasına borçluyuz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti, milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir" dedi.

'TARIMA UYGUN HER KARIŞ TOPRAĞIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

BAŞKAN ERDOĞAN, dün ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. "Çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Çiftçilerimize bereketli bir yıl dilerim" diyen Başkan Erdoğan, "İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Biz toprağı ne kadar beslersek, toprak da bizi yaşatır. Gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz, sizi beslemez" dedi. Konuşmasında desteklemelere de değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Son 21 yılda çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri gayretin karşılığını vermeye çalıştık. Ülkemizin tarımsal potansiyelini öne çıkarmak için hibe desteği sağladık. 'Türkiye'de tarım bitti' demek büyük bir art niyetin yanı sıra cehalettir. Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Üreticileri koruyacağız, tüketicilere kaliteli ürün sağlayacağız. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissediyoruz. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Gelecek nesillere aktaracağımız bu değerlere sahip çıkmalıyız."