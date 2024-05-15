Son dakika: Başkan Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, AK Parti Grup Toplantımıza başlarken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize goşgeldin diyorum, ekranlarından bizi izleyen aziz milletimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı heyecan içinde yaptık. Son 5 ayın muhasebesini hem de illerimizin röntgenini çektik. Teşkilatımızın kararlılığı ve dinamizmi karşısında partimizin genel başkanı olarak büyük bir gurur duydum. Bizi örselemeye çalışanlara inat üstad Necip Fazıl'ın sözleri ile "Yolumuza pekleşe pekleşe" devam ediyoruz.

Partimizin kuruluşundan itibaren ortak akıl ile hareket ettik. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son 1 yıla damga vuran seçimler dolayısıyla istişare kamplarını yapamadık. Bunu önümüzdeki haftalarda yapacağız. Milletvekilleri ile 7-8 Haziran'da - belediye başkanları ile 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz.

Bu süreci de dava ve yol arkadaşlarımıza halel getirmeden yerine getireceğiz.

Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bayrak yarışı olarak görüyoruz. Motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek geliyoruz.Bundan sonra da aynı çizgide devam edeceğiz. TBMM bu 1 yıl içinde gece gündüz demeden çalıştı. Milletimizin beklentilerini karşılayacak yasaları çıkardı. Tüm kabine üyelerimiz de gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin refahı çalıştık, için ter döktük.

Diplomaside olduğu gibi iç siyasette de yoğun gayret içerisindeyiz. Geniş bir yelpaze kanunlaşma sürecinde olan düzenlemeler var. Öğretmene şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Sivil anayasa sürecinde meclis başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Biz sonuna kadar uzlaşmacı ve yapıcı tutumumuzu koruyacağız. Allah'ın izniyle ülkemizi her alanda yeni seviyelerle ve rekorlarla buluşturacağız. Türkiye'nin son 21 yılına mührünü vurmuş bir kadro olarak gelecek asrına da eserlerimizle ve katkılarımızla biz istikamet çizeceğiz.

"YEREL SEÇİMLER GÜVEN OYLAMASI DEĞİLDİR"

31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. Önce 14 Mayıs, 2 hafta sonra 28 Mayıs'ta hükmeti Cumhur İttifakı'na emanet etmiş. Yerel seçimde tercihini sandığa farklı şekilde yansıtmıştır. Bu ikisini birbirinden ayırmalıyız. Biz 31 Mart seçimlerine ilişkin mesajı aldık. Milletin Cumhur İttifakından ya da AK Parti'den desteğini çektiğini sananlar yanılırlar. Hiç sağa sola bakmadan hedeflerimize kilitlenecek, milletimizin yüklediği emanetin hakkını vereceğiz.

"BÜROKRATİK VESAYETE İZİN VERMEYİZ"

AK Parti'nin çalışma usulü bellidir. Yarın seçim olacakmış gibi hazırdır. Aynı zamanda hiç seçim olmayacakmış gibi tarihe bakmadan kendimizi seçim tarihleriyle kısıtlamayan bir kadroyuz. Ne teşkilatımızda ne de bürokrasi kadrolarında rehavete, gönülsüzlüğe asla ve asla tahammülümüz olamaz. Son 21 yılda gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz.

"BİZİM İÇİN HER SANİYE MİLLETİMİZİN EMANETİDİR"

Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Bizim için her saniye milletimizin emanetidir. Biliyorsunuz son 22 yılda AK Parti ile ilgili de hükumetlerimizle ilgili de bize kötümser senaryolar yazanlar oldu. Süre biçenler, gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Unutulup gittiler. Ama biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak.

"4 YIL GERİLİMLE DEĞİL HOŞ GÖRÜYLE GEÇSİN"

Sayın Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettik, 1,5 saat verimli bri görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın tarafı olmadık. Türkiye'yi bir ve beraber gördük. 85 milyonun tamamını kucakladık. Haksızlık adaletsizlik karşısında elbette öfkelendik ama milletimizle irtibatımızda daima kucaklayıcı ve kuşatıcı olduk. Türkiye'nin meseleleri siyasetin günlük polemiklerinin elinde alınmasını istiyoruz. Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır ama olmasını istemiyoruz. 4 yıl gerilimle değil hoş görüyle geçsin.

Bize yakışan ağır başlılıktır. Bize yakışan hoşgörüdür. Biz kucaklayıcı ve kuşatıcı olacağız. Biz milletimizin ve devletimizin çıkarları için kin tutarız. Ama siyasette kin kavramını asla kabul etmeyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI DAHA DA GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK"

Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenleri görüyoruz. Daha önce de bu tarz şeylerle karşılaştık. Ama hepsinden güçlenerek çıktık. Yine aynısı olacak. Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

"ER YA DA GEÇ FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNECEK"

Filistin topraklarında kitlesel katliam ilk 1918'de Osmanlı'nın çekilmesiyle başladı. Filistinliler göç etmek zorunda kaldı. Milyonlarca Filistinli bölge ülkelere gitti. Kalanların durumu gidenlerden daha kötüydü. İsrail devleti kuruldu, işgal ve soykırım politikaları artık bir devlet politikası olarak sürdürüldü. Bu Nekbe gününde tüm Filistinli kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecekler.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya temiz kalamaz. Kimse bizden sözümüzü yumuşatmamızı beklemesin. Bunlar cani olduğu kadar küstahlar, barbar oldukları kadar şımarıklar. Açlıkla, susuzlukla insanları öldürdüler. İnsanları güya güvenli bölgelere yönlendirdiler, oraları bombaladılar. Annelere evlatlarının parçalarını topladılar. Hitler bile Holokost'u yaparken bu kadar aleni yapmadı, cüretkar değildi. Bunlar o kadar pervasız ki; kameralar önünde canlı yayınlarda doktorları, çocukları, kundaktaki bebekleri katlettiler. Bundan kaçamayacaklar. İnşallah dünyada bunun hesabını verecek, cezasını çekecekler. Uluslararası mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Güya dünyaya meydan okuyorlar. Nesin sen ya? Orada ufak kağıt makinesinin içinde onu parçalamak suretiyle bu işten kurtulacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bedelini ödeyeceksiniz.

"HAMAS'IN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hem kendi toprakları için savaşan hem de Anadolu'yu savunan Hamas'ın yanında durmaya devam edeceğiz. İsrail durdurulmazsa gözünü Anadolu'ya dikecek.

Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim. Korkaklar Zafer Anıtı dikemez. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızda korkanlarda, sinenlerden, zoru görünce kaçanlardan olmadık. Gün oldu vesayetçilere meydan okuduk, eli kanlı terör örgütlerine meydan okuduk. FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk. Vatanımıza, istikbalimize kim kastetmeye kalkışırsa bundan sonra da dimdik durmaya devam edeceğiz.

Gazze'de katiller hukuk önünde hesap verinceye kadar Filistin halkına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kimileri Filistin'den getirilenlerin Türkiye'de tedavi olmasından rahatsız olmuşlar. İstediği kadar ortalığı ayağa kaldırsınlar... Bunlar merhamet kavramını bilmezler.

Bu vesileyle bir kez daha Filistin'e selamlarımızı gönderiyoruz.