Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, AK Parti Grup Toplantımıza başlarken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize goşgeldin diyorum, ekranlarından bizi izleyen aziz milletimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı heyecan içinde yaptık. Son 5 ayın muhasebesini hem de illerimizin röntgenini çektik. Teşkilatımızın kararlılığı ve dinamizmi karşısında partimizin genel başkanı olarak büyük bir gurur duydum. Bizi örselemeye çalışanlara inat üstad Necip Fazıl'ın sözleri ile "Yolumuza pekleşe pekleşe" devam ediyoruz.

Partimizin kuruluşundan itibaren ortak akıl ile hareket ettik. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Son 1 yıla damga vuran seçimler dolayısıyla istişare kamplarını yapamadık. Bunu önümüzdeki haftalarda yapacağız. Milletvekilleri ile 7-8 Haziran'da - belediye başkanları ile 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz.

Bu süreci de dava ve yol arkadaşlarımıza halel getirmeden yerine getireceğiz.

Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bayrak yarışı olarak görüyoruz. Motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek geliyoruz.Bundan sonra da aynı çizgide devam edeceğiz. TBMM bu 1 yıl içinde gece gündüz demeden çalıştı. Milletimizin beklentilerini karşılayacak yasaları çıkardı. Tüm kabine üyelerimiz de gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin refahı çalıştık, için ter döktük.