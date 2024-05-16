Cumhur İttifakı surlarında gedik açamadılar

Ankara Emniyeti'ndeki 'Kumpas7 iddiaları sonrası Başkent'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, seri görüşmeler yapıyor. Görüşmeler sonrası, Başkan Erdoğan BÜROKRATİK VESAYETE ATACAĞI NEŞTERE HAZIRLANIYOR.

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 (Emniyet - Adalet) kumpaslarının bire bir kopyasına hazırlanan Ankara Emnıyet Müdürlüğü içindeki bir YAPILANMANIN UCU YAKANLANMIŞ GÖRÜNÜYOR.

Bürokratık vesayet hayali gören bazı güruhların, suç örgütünu yöneten Ayhan Bora Kaplan soruşturması, gizli tanık itiraflarıyla farklı bir evreye doğru gidiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Ankara Emniyet Müdürlüğü içindeki YENİ FETÖ YAPILANMASINA yönelik açıklamasından sonra, Ankara Emnıyet Müdürlüğü'nde 3 emniyet müdürünün görevden el çektirilmesi TEMİZ ELLER OPERASYONUNA KADAR UZANACAK GELİŞMELERE YOL AÇTI.

Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanımız Erdoğan, TBMM GRUP TOPLANTISINDA derin mesajlar veren konuşma yaptı.

Erdoğan, "Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz.

Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, marazı olan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı Ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor.

Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar da çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

ONLAR ŞİMDİ YOK

Başkan Erdoğan, "Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz.

Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar var. Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah'a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık.

İnşallah yine aynısı olacak. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Bize süre biçenler oldu, bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada, yarın da burada olacak. Mevla ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz" sözleriyle kararlılığını gösterdi.

17-25 Aralık darbe teşebbüsünde Başkan Erdoğan ve ailesi, iktidarın düşürülmesi, ekonominin felç edilmesi, Derin Amerika aparatı FETÖ tarafından başlatılmıştı.

Son olayda da KUKLA yine adresten. Ankara Emniyeti içinde planlandığı anlaşılan kumpasta, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın zarar görmesi, Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasını açmaya yönelik bir hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

Başkan Erdoğan, 'Cumhur ittifakı surlarında gedik açmaya çalışmak' olarak vurgulama yaparken, Sayın Bahçeli, 'Cumhur ittifakını yıkmaya çalışanlar, Türkiye'ye saldırmaktadır' değerlendirmesini yapıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMELERİ

Suç örgütü Ayhan Bora Kaplan davasında 2 numaralı Serdar Sertçelik'in, Emniyet'te baskı ile AK Parti'nin önemli Bakan, Eski Bakan ve kritik görevlerde bulunan isimleri ifadesine yazdırıldığını itiraf etmesi sonucu gelişen kumpas üzerine Başkent'te başdöndüren görüşme trafiği yaşandı.

Cumhurbaşkanmız Erdoğan, Bahçeli ile Külliye'de konuştu. Sayın Bahçeli, Ankara Emniyeti'ndeki kumpasçıların FETÖ yapılanması olduğunu açıkladı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la kumpası değerlendirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı ile konuştu. Bakan Ali Yerlikaya kumpasla ilgili önemli bir açıklama yaptı: "Hükümetimize oyun kurulmaya çalışılıyor.

Kimler, 'terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde organize suç öggütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını, açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız.

Ve gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, dün 16.00'da Başkan Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti.

Akşam üzeri, Ankara Emniyet müdürlüğünde 4 KAMU ÇALIŞANI göz altına alındı.

EVET. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ taklitçilerinin içinde olduğu kumpas iddialarının üzerine KARARLILIKLA gidiliyor.

SONUÇ

KUKLA KİM?

Başkente ucu yakalanan FETÖ'yü kopyalayarak siyasete kumpas kuran YAPILANMA, üç emnıyet müdürünü görevden almanın çok ötesinde kritik gelişmelere doğru yürüyor.

Gerçekten, önceki yıllarda, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüslerinde hedef TÜRKİYE olmuştu.

Kafaları ezilmişti.

Erdoğan'ı zayıflatarak, yine BAĞIMSIZ TÜRKİ- YE hedeflenmış görünüyor. EMİR ALAN TÜRKİYE IÇIN BEYİNLERİNİ BATIYA KİRALAYAN - SATAN GÜRUHLAR, bürokratik vesayet mekanızmasına soyunmuş durumdalar.

Daha önceki kumpaslarda kafaları ezildi, SÜTRE GERİ- SİNE SAKLANIP FIRTINAYI ATLATAN GÜRUHLARIN bu sefer de muhakak kafaları ezileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.