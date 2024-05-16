“İsrail’in Refah’a saldırması kabul edilemez”

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

BİR AN ÖNCE KALICI ATEŞKES!

DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.