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Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'TÜRKİYE HER ZAMAN YARDIMA HAZIR'

Başkan Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Erdoğan, Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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