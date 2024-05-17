FETÖ ve PKK’nın her daim ensesindeyiz

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, dün Türkiye ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Kobakhidze'yi Külliye'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Kobakhidze, ortak basın açıklaması yaptı.

'TİCARET HACMİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

Erdoğan konuşmasında, "Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke olarak ticaret hacminin 5 milyar dolara seviyesine gelmesi üzerinde anlaştık. Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaalanları, limanlar, yollar gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde destek olacağımızı Sayın Başbakana ilettik" diye konuştu. Gayrimeşru yapılarla mücadeleyi ülke içinde ve dışında sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütleri mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir" dedi.

FİLİSTİN HER ZEMİNDE DESTEKLENMELİ

"Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli." diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöye sürdürdü: "10 Mayıs'ta BMGK'nin aldığı karar uluslararası toplumun durduğu noktayı gösteriyor. Dünyanın her yerindeki Filistin desteğini çok anlamlı buluyorum. Sayın Başbakan ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaşını da görüşme fırsatı bulduk. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölge açısından tarihi bir fırsat olduğunu görüştük. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum."

'O GERÇEK BİR LİDER'

GÜRCİSTAN Başbakanı Kobakhidze ise konuşmasında, Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kobakhidze, "Sayın Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değil tüm Türk halkının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. İkili ve çok taraflı iş birliği gündemimizi tartıştık. Çok çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. En yakın zamanda bu ziyaret gerçekleşecek" şeklinde konuştu.