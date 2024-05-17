“İlhamımızı Emine Erdoğan’dan aldık”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Nijerya'nın Başkenti Abuja'da bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı kapsamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Bio, Nijerya'da Emine Erdoğan'dan ilham alarak bir hastane yaptırdıklarını ve kadın hastalıkları bölümüne adını verdiklerini söyledi.

ORTAK HEDEFLER VAR

AFRİKA ülkelerinin kendi ayakları üstünde durmalarını desteklediklerini belirten Bio, Emine Erdoğan'ın tüm Afrikalı lider eşlerinin ilham aldığı tek "first lady" olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan da ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Fatima Maada Bio ile Nijerya'da buluştuk. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ortak hedeflerimiz ve çabalarımıza dair görüş alışverişinde bulunduk. Daha sağlıklı ve dirençli toplumlar için birlikte yürümekte hemfikiriz" ifadelerini kullandı.