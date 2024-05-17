Kandil’de suikast eğitimi alan 2 terörist etkisizleştirildi

TERÖR örgütü PKK/ KCK mensupları 'Tufan Koçer' kod adlı Ahmet Bayar ile 'Mervan Zerevan' kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalarını derinleştirdi. 2012 yılında PKK'ya katılan terörist Bayar'ın geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi.

137 GÜNDE 1000 TERÖRİST

SURİYELİ terörist El Ahmed'in de 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı belirlendi. Eylem hazırlığındaki teröristler, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ise, 47'si son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, geçen hafta Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin de teslim olduğunu duyurdu.