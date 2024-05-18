Affedilen 28 Şubatçılar cezaevinden tahliye edildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 28 Şubat davasında ceza alan emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak'ın sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle tahliyesine karar verildi. Kararın ardından emekli Orgeneral Çetin Doğan, kaldığı İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevinden çıkışta Doğan, "Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim. Gece yarısı acil servisle hastaneye yatırıldım, 50 gün hastanede kaldım. Eski halime döndüm. Kronik hastalıklarım devam ediyor. Ama krizle meydana gelen pankreas ve safra kesesi tıkanıklığı ve iltihaplanması sonrasında safra kesenin alınmasıyla sonuçlandı. Eski sağlık durumuna döndüm. 'Sağlığım yerinde' demek için artık iş işten geçti. Yaşımız zaten 84. Çok şey özledim. Dostlarla sohbet etmeyi özledim. Sevdiklerim başta eşim yanımda. Bu en büyük mutluluk. Daha sonra dostlarım yanımda. Akrabalarım ve can yoldaşlarım, avukatlarım burada" diye konuştu.

HURŞİT TOLON KARŞILADI

28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir ise 2 Ağustos 2022'de bulunduğu İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ileri seviye demans olması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İnfazın Durdurulması Kararı ile cezaevinden tahliye olmuştu. Çevik Bir'in Bodrum'daki evinde bulunduğu belirtildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kalan 28 Şubat hükümlüleri Türkeri, Türker, Özkaynak ve Özkasnak, yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi. Cezaevi içerisinden minibüsle dışarıya getirilen emekli askerlerin yakınları gözyaşı döktü. Karşılamada Orgeneral Hurşit Tolon da bulundu. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, "Eşimi, çocuklarımı ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutlu oldum" dedi. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker, "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için gayret gösterdik; çünkü çok büyük sorunlarımız var. Yanlış değil, 83 yaşındayım ben" diye konuştu.