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Haberler Gündem “Afrika’nın geleceği için birlik olduk”

Afrika’nın geleceği için birlik olduk”

HABER MERKEZİ
“Afrika’nın geleceği için birlik olduk”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi vesilesiyle kıtanın ve dünyanın geleceği için birlik olduk. Nijerya'nın neşeli ve samimi insanlarıyla tanışmak, onların sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle kucaklaşmak büyük bir mutluluktu. Kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, barış, refah ve huzurun bu topraklarda hüküm sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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