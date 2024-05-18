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AK Partili vekil kalbi duran yolcuyu kurtardı

HABER MERKEZİ
AK Partili vekil kalbi duran yolcuyu kurtardı
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü. Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş müdahale etti. Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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