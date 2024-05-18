İsrail ordusu Lübnan’ın Sayda kentinde 2 çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenlediği, bir Hizbullah mensubu ve 2 Suriye uyruklu çocuğun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine saldırı düzenledi. Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi. Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Necariye beldesi doğumlu Hüseyin Hıdır Mehdi adlı mensubunun öldüğünü bildirdi. İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan 2 Suriyeli çocuğun da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu ile 7 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.