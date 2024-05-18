Saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı 2. kez ameliyat oldu

Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından dün ikinci kez ameliyat edildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico'nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, düzenledikleri basın toplantısında, Başbakanın son durumu hakkında bilgi verdi.

'DURUMU SON DERECE CİDDİ'

Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico'nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi. Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti. Kalinak, "Hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin kapasitesine güvenimiz tam" diye konuştu.