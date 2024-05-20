19 Mayıs’ı coşkuyla kutladık

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. 105 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldı. Ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlığımızın ateşinin sembolü 19 Mayıs kapsamında tüm yurtta gün boyu kutlamalar yapıldı. Törenlerde ülkemizin geleceği gençler yarışmalara katıldı. Ay yıldızlı bayrağımız kutlamalarda gençlerin ellerinde coşkuyla dalgalandırıldı.

ANITKABİR DOLDU, TAŞTI

Gazi Mustafa Kemal Atütürk'ün ebedi istiratgahı Anıtkabir gün boyunca doldu, taştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e koştu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı.

BALONLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA HAVALANDI

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi. Balon pilotu Hakan Kaya, "Yaklaşık 13 yıldır uçuyorum. Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e, gençliğe bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin kişi uçacak. Her zamanki gibi heyecanlıyız" dedi.