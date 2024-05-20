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Haberler Gündem Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Hakim karşısına çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Hakim karşısına çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasının kumpas soruşturmasına dönüştürülmesi iddialarıyla ilgili ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli iki komiserinde aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

HABER MERKEZİ
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Hakim karşısına çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, 'suç işlemek için anlaşma', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 kişi, 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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