Türkiye’nin en büyük umudu sizlersiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı gençlerle İstanbul'da buluştu. "Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" diyen Başkan Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı sözlerle ifade edilemez. Her birinize ülkemize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin" dedi.

GİZLİ KAHRAMANLAR GENÇLER

Millet olarak Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız topraklarda mücadele halinde olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Önce bu mücadeleyi Anadolu'yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gençler, tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesileyle gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum."

GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Savunma sanayinde pek çok projenin altında genç mühendislerin imzası olduğunu da ifade eden Başkan Erdoğan, "Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmekte. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak gençlerimizin eğitimlerine, tarihin en büyük yatırımlarını yaparak, gençlerimize uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

"SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUM"

Gençlerin, ülkemizin spordaki başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Ülke genelinde spor alt yapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, inşa ettiğimiz tesislerin sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarında başarı tablomuza inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Sporcularımıza güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" diye konuştu.

'SİZİ DÜNYA YENEMEDİ'

Başkan Erdoğan ve milli sporcu Abdullah Öztürk arasında samimi bir diyalog geçti. Masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi" sözlerine "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap vermesi salonda bulunanları güldürdü.