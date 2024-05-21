Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 kişi tutuklandı. Türkiye gündeminden düşmeyen soruşturmada tutuklanan isimlerden birisi dikkat çekti. Bu ismin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat'ın da olduğu ortaya çıktı. 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilen Kubat'ın, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandığı ifade edildi. Eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermişti. Kubat'ın da danışmanlık görevi sonlandırılanlar arasında yer aldığı belirtilse de Kılıçdaroğlu tarafından farklı bir göreve getirildi. Kılıçdaroğlu tarafından "Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü" olarak atanan Kubat'ın, Genel Merkez'in 3'üncü katındaki odasının kapısına ismi ve yeni görevi yazılmıştı.