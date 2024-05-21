“Türkiye artık darbe yapabilecekleri bir ülke değil”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına değinen Başkan Erdoğan, "İran halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerde dost İran halkının yanında olacağız" dedi. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştiren hainlerin, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde verdiklerini ifade etti, "253 insanımızı şehit edenler gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların peşini de bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

YANLARINDA OLACAĞIZ

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında öldüğünü öğrendim. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum. Kaza haberini aldıktan sonra İran makamlarıyla irtibata geçerek arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimizde bölgeye intikal etmek suretiyle yola çıktılar. Gerek ikili ilişkilerimizi gerekse bölgelerimizi ilgilendiren konularda Reisi ile çok yakın diyalog içerisinde olduk. Bölgenin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Kendilerini şükranla ve hürmetle yad ediyoruz. İranlı kardeşlerimizin bu süreci suhuletle yöneteceklerine inanıyorum. Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerde dost İran halkının yanında olacağız." Başkan Erdoğan, "Hakim ve savcılarımızdan 81 vilayetiyle 85 milyon vatandaşıyla bu ülkeyi çok sevmelerini bu devlete en güzel şekilde hizmet etmelerini istiyoruz" dedi ve şöyle konuştu: "Bu genç kardeşlerimizin gittikleri yerlerde adalet sancağını yükselteceklerine inanıyorum. Bugünkü kura töreniyle birlikte hakim ve savcı sayısı 25 bine yaklaştırmış oluyoruz. Kaliteli insan kaynağı hayatın her alanında sistemin başarısının temel unsurudur. Adalet sisteminin kusursuz işlemesinin öncelikli şartı da yetişmiş personeldir. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2,5 kattan fazla arttırmak suretiyle mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Merdivenaltı sistemden bugünkü fiziki koşullara ulaştık. Mahkeme kararlarındaki hataları en aza indirme amacıyla istinaf mahkemelerini kurduk. Bölge Adliye Mahkemelerini 15 yerde, Bölge İdare Mahkemelerini 9 yerde faaliyette geçirdik. Hukuk devletini güçlendirdik. Vesayet araçlarını tek tek ortadan kaldırdık. Medeniyetimizin temel direği adalettir."

"BİRLİĞİMİZİN GÜVENCESİ"

Hz. Mevlana'nın da adalete büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Mesnevi'nin özünü adalet, hukuk kavramları oluşturur desek hatalı bri genelleme yapmış olmayız. Adalet suçlunun hapiste, masumun dışarıda olmasıdır. İnsanlar arasında cezasızlık algısının yaygınlaşması ise adalete güveni sarsacak ve toplumsal barışı dinamitleyecektir. Adalet, birliğimizin ve huzurumuzun güvencesidir. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar, milletin vicdanıyla birlikte bağımsız Türk mahkemeleri tarafından da mahkum edildi" diye konuştu.

"6-8 EKİM OLAYLARI BİR PROTESTO DEĞİL İSYANDIR"

6-8 Ekim olaylarını kimsenin mazur ve meşru gösteremeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Mahkeme kararıyla ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz" dedi ve ekledi: "Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması hukuka ve demokrasiye hakarettir. 6-8 Ekim olayları bir protesto değil isyandır. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan da mağdurlar ve demokrasimiz adına memnuniyet duyuyoruz. Sokakları kan gölüne çevirerek, bu ülkede siyaset yapılmayacağını artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz. Hukuk devleti ilkesinin yaşatılabilmesi için yargının her türlü taassuptan, hizipleşmeden azade olması şarttır. Türkiye artık tereyağından kıl çeker gibi darbe yapabildikleri bir ülke değil."

AİLE KALEMİZ, NÜFUS EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

KABİNE toplantısının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu söyledi. Erdoğan, "Açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" dedi. "3 çocuk tavsiyemizden dolayı eleştiri aldık ama zaman bizi haklı çıkardı" diyen Başkan Erdoğan, özetle şunları kaydetti: "Devletin sorumlulukları; alkol, içki, uyuşturucu gibi doğrudan insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadeleden, anne ve çocukların korunmasına kadar geniş yelpazede ifade edilmiştir. Aile yapımızın muhafazası bizim için vazgeçilmezdir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir." İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasına da değinen Başkan Erdoğan, "İHA'lar arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi" dedi. Erdoğan, Reisi'nin ölümü sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildiğini söyledi.