AK Parti’de kritik MKYK toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) başkanlık edecek. Saat 14.00'te başlayan olan toplantı AK Parti Genel Merkezinde yapılıyor.

AK Parti'de yerel seçimlerin ardından değişim için düğmeye bastı. Değişim hazırlıkları tüm hızıyla devam ettiriyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde Genel Merkez, MYK üyesi tüm birimlerden değişim için eylem planı ve yol haritasını şekillendirecek notlar hazırlamasını talep etti.

MYK ÜYELERİNDEN EYLEM PLANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kurmayları ile birlikte çok boyutlu değerlendirme ve analiz çalışmaları yaptı. Erdoğan, il- ilçe başkanlarından, teşkilatlara, belediye başkanlarından milletvekillerine, MKYK üyelerinden MYK üyelerine kadar her kadrodan yol ve dava arkadaşı ile seçim süreci ve sonuçlarının MR'nı çekti. Birimlerden raporlar hazırlamasını talep etti. İstişare kültürüne önem veren Erdoğan, Çarşamba günü gerçekleştirilecek MKYK öncesinde MYK üyelerinden kapsamlı notlar hazırlamasını istedi. Genel Merkezdeki birimler de eylem planı için hazırlıklarını yaptı.

KAMP TARİHİ GÜNCELLENDİ

AK Parti'de daha önce 7-8-9 Haziran'da yapılması öngörülen kamp tarihi de öne çekildi. Bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak. Milletvekillerine gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesini kurmaylarıyla paylaşacak olan Erdoğan, TBMM'de vekillerin disiplinli şekilde çalışmaları, her vekilin başka kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için talimatlarda bulunacak. Seçmenle gönül köprülerinin tesis ve tamiri için sunumlar yapılacak. Kampa, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, siyasi erdem etik kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri, Milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

3 OTURUMLU KAMPTA KAPSAMLI SUNUMLAR

Kampta 3 oturum gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlarının sunumlarının yer aldığı bir oturum, yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığının sunumlarının yapılacağı bir oturum ve üçüncü olarak Meclis grubunun oturumlarında kapsamlı istişareler yapılacak. Vekiller fikirlerini beyan edecek, AK Parti'nin yeni yol haritası şekillenmiş olacak.

DEĞİŞİMİN KRİTERLERİ NELER?

Başkan Erdoğan Parti'deki 'kan ve ruh kaybı' olduğuna işaret eden Erdoğan, milletin verdiği mesajı aldıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında kongre sürecini kadrolar arasındaki bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirterek, "Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" mesajını vermişti.