İmamoğlu’nun Roma israf gezisinden yeni kulisler

Ekrem İmamoğlu'nun Roma israf gezisi siyasetin hararetini yükseltti, gezinin tartışmaları dal budak saldı. Eleştirilerin dozu artarken, siyasetin yüksek kademelerinde de tartışmalar ivme kazandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle birlikte yaptığı İtalya gezisini eleştirdi.

MASUM GÖREMEYİZ

Başkan Erdoğan, "Belediyelerin görevi, özel uçaklar tutup gazetecileri şarap festivallerine götürmek değildir" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor" ifadelerini kullanarak bu politikaları masum görmediklerini ifade etti.

MASRAF 22 MİLYON

Seçim kampanyasını, "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" sloganıyla gerçekleştiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma israf gezisinde 9 MİLYON İLA 22 MİLYON ARASINDA bir harcama yaptığı konuşuluyor.

Kiralık uçakla Roma'ya giden ve toplamda 73 kişiden oluşan kafile, şehrin 5 yıldızlı lüks otellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan otelde, 3 - 4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi. Diğer harcanan masrafların bilançosu ise henüz bilinmiyor.

TARİFELİ UÇUŞ VAR

Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyareti ve beraberinde götürdüğü gazeteci heyeti de çok konuşuluyor. Konuyla ilgili olarak her gün yeni bir kulis bilgisi sızarken, tepkiler ve eleştirilerin dozajı da yükseliyor. İstanbullular çalışmayan metrobüsler, yanan otobüsler yüzünden bir yakadan diğer yakaya gidemezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP yönetimi, kiralık yolcu uçağıyla Roma'ya gidiyor... Üstelik İstanbul'dan Roma'ya günde 15'ten fazla tarifeli uçuş varken...