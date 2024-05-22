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“Mahkeme kararına siyasi demek rezaletin ta kendisidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelİ, partisinin grup toplantısında 6-8 Ekİm olayları İle İlgİlİ açıklama yaptı, CHP’ye sert eleştirilerde bulundu

HABER MERKEZİ
“Mahkeme kararına siyasi demek rezaletin ta kendisidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum" diye konuştu.

KOMİSYON KURULMALI

DEVLET Bahçeli şöyle devam etti: "İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir." İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili de konuşan Bahçeli, "İç yüzünün açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. BM derhal inisiyatif üstlenmeli, uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır" dedi.

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