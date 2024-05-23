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Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Komorlar bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

DHA
Çanakkale Boğazı’nda arıza yapan tanker kurtarıldı

Rusya'dan Hindistan'a giden, 241 metre uzunluğunda Komorlar bayraklı, 'Hera 1' isimli tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Zincirbozan mevkiinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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