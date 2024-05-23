Rapor, Başkan Erdoğan’a sunuldu

BAŞIBOŞ sokak köpekleri sorunu uzun süredir ülkemizin gündeminde yerini koruyor. Tüm ülkede huzursuzluğa neden olan sorun nedeniyle onlarca can kaybı ve yaralanma yaşandı.

3 ANA BAŞLIĞI BULUNUYOR

ÖZELLİKLE çocukları hedef alan sokak köpeklerinin, vicdanları rahatsız etmeyecek şekilde toplatılarak kontrol altına alınması tüm toplumun ortak temennisi. Bu kapsamda AK Parti'nin harekete geçerek başlattığı çalışmada sona gelindi. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı kanun teklifi kapsamında bir de etki analiz raporu hazırlandı. Hazırlanan detaylı rapor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Başkan Erdoğan'a sunulan rapor, mevcut kanundan kaynaklanan sebepler, sorumlu kurumların yeterince sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan sebepler ve diğer sebepler olmak üzere 3 ana başlık etrafında şekilleniyor.

Sokak köpeklerinin toplum güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen raporda, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere insanların günlük yaşantılarının kısıtlanması, trafik kazalarının yaşanması, vatandaşların sokaklarda hayvan besleyen kişilerle kavga etmeleri sebebiyle huzursuzluk yaşanması, çiftlik hayvanlarının telef olması, devlet kurumlarına güvenin azalması" gibi sorunlar sıralandı. Sorunun ekonomik boyutuna değinilen kısımda ise valilik ve yerel yönetimlere açılan 88 tazminat davası olduğu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlara 707 milyon TL değerinde kuduz aşısı yapıldığı gibi önemli bilgilere yer verildi.

SAĞLIK BOYUTU DA VAR

RAPORDA, son 5 yılda iç piyasada 36 milyar liralık köpek maması üretildiği, 48 milyar liralık köpek maması ithalatı yapıldığı ifade edildi. Raporun en önemli başlıklarından olan sağlık bölümünde Türkiye'nin riskli duruma girdiği vurgulandı. Raporda, son 20 yılda 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakasının meydana geldiği bilgisi verildi.

3 BİN 534 TRAFİK KAZASI 55 ÖLÜM YAŞANDI

2023 yılında kuduz riskli temas sayısının 437 bine çıktığına da dikkat çekilen raporda Emniyet Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda vaka verileri de sıralandı. Buna göre son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde; 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleştiği belirtildi. Raporda ayrıca, bir köpeğin aylık beslenme ve bakım giderlerinin yaklaşık 3 bin 500, bir köpeğin yakalama maliyetinin yaklaşık 1.500, bir köpeğin kısırlaştırma maliyetinin ise yaklaşık 630 lira olduğu belirtildi.