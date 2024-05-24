MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" notuyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.