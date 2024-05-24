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Suriye’de görevli tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

HABER MERKEZİ
Suriye’de görevli tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye general aracı ile yapılan insan kaçakçılığı iddiaları doğrulandı. Tuğgeneralin emekliliğe sevk edildiği belirtilen açıklamada, koruma personeli ve emir astsubayının da tutuklandığı bilgisi verildi. Kaynaklar, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir."
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