MHP Lideri Bahçeli: Türkiye karanlık hedeflerin odağında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Geçmişte yaşanarak tecrübe edilmiş hadiselerin geleceğe ışık saçacağı görülecektir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eseri olacaktır.

Dünya coğrafyası ayakta duramamış yüzlerce toplumun enkazı ile doludur.

Bu sonsuz oluş ve arayış bugün de sürmektedir. Türk kültürünün alemdar değerleri sizlersiniz.

Birlik ve bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları kurulduktan bu yana pek çok haksız ithama maruz kaldı. Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin farkındayım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi türk düşmanlığının küresinde toplanmıştır.

Buldukları leşin etrafında dolaşan akbabalar gibi zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır.

Milliyetçi ülkücü hareket cumhur ittifakı ile birlikte Türk milletinin müşerref ümitlerini omuzlarında taşımaktadır.

Sizlerin mücadelesi emin olunuz ki Yunus'un şiirleri gibi dilden dile söylenecektir. Bugün kara kampanya yürütenler, zamanı geldiğinde pişman olup hakkınızı teslim edeceklerdir.

Ülküsü olmayan, ilkesi olmayan bir insanın hayat damarları kupkurudur.