Talim ve Terbiye Kurulu’ndan yeni müfredata onay

TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen görüş ve önerileri değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu, yeni müfredatı onayladı. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredat taslağına ilişkin kamuoyundan gelen görüş ve önerilerin alındığı askı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

67 BİN ÖNERİ GELDİ

DEMİRLİ, 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini ifade eden Demirli, gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu aktardı. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.