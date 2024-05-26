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Türkiye Sağlık Vadisi kuruluyor

HABER MERKEZİ
Türkiye Sağlık Vadisi kuruluyor
TÜRKİYE Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Kararnameye göre, sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması kapsamında, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında AR-GE, sektör temsilcilerine hizmet sunmak ve Türkiye Sağlık Vadisi adıyla belirlenen alanı yönetmek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından şirket kurulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hepsi, önce kendine yeten sonra ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için. Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.
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