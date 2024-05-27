AK Partili Güler: 28 Şubatçılar özür dileyip teşekkür etmeliydi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Güler, "Bu diyalog zemini nezaket içerisinde sürdürülebilir. Bunun topluma yansıması önemli. Bundan sonraki dönemlerde de diyalog zemininin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız sanırım Haziran ayının ilk haftası Özgür beyi ziyaret edebilir" diye konuştu. 28 Şubatçı askerlerin af konusu ile ilgili de konuşan Güler, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki görüşü takdire şayan. Tamamen cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile bu kişiler hapisten çıktı. Aklanmış değiller. Bu kişiler tahliye olmuş olsalar bile bu cezadan, bu suçtan kurtulamazlar. Ben o dönemlerde avukattım hatta asteğmendim. O dönemin şartlarını yaşadım. Buradakiler mahkumiyetini kapalı cezaevinde geçirme imkanı kalmadığına dair rapor olmuş. Cumhurbaşkanımız da vicdanen onları tahliye etmelerini sağlamış. Bunların özür dilemeleri ve teşekkür etmeleri gerekiyordu. Ancak bunlar suçu kabul etmiyorlar. Niyetleri kötü olan, ülke toplumunun ne hale geldiğini bilmeyenler o dönemin şartlarında normal diyorlar. Utanmaları yok" diye konuştu.