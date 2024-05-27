Başıboş köpek sorununu çözecek tasarı netleşti

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağı hazırlandı. Hazırlanan taslakta, can güvenliğine tehdit, artan kuduz vakaları ve başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesine vurgu yapıldı.

PARA CEZASI ARTACAK

Türkiye'nin gündemine yerleşen sokak hayvanlarının yol açtığı tehlikeye karşı harekete geçen AK Parti, kontrollü hayvan tanımını kaldırıp, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımını getirecek. Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenlenecek. Denetim yetkisi bakanlıkta olacak bu yetki valiliklere devredilebilecek. Fakat, denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak. Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulaması yapılacak. Vatandaş, bakım altında köpeğini ihmal ederse, hayvana el konulacak ve o vatandaşın yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak. Hayvanını sokağa atana verilen ceza 2 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılacak.

BAKIMEVİNE 3 YIL SÜRE

Belediyelerin de bu süreçte görevleri genişleyecek. 3 yıl içinde bakımevleri kurmaları gerekecek. Sadece sahipsiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakacak olan belediyeler, bakımevlerine giren tüm hayvanların bilgisi sisteme kaydedilecek. Öte yandan, mevzuatta yurt dışındaki uygulamalarda filtreden geçiriliyor. İngiltere, Fransa, ABD'nin bazı eyaletlerinde "Yakala-Kısırlaştır-TutÖtenazi modeli" uygulanıyor. İngiltere'de 7 gün, Fransa'da 8 gün sahiplendirilmeyen köpekler, ötenazi ile uyutuluyor. Birçok ülkeden örneklerin yer aldığı tasarının kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.