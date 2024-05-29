Bakan Koca’dan Gazze oturumu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün Cenevre'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alındı. Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve çeşitli oturumlarda konuşma yaptı.