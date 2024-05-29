  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Koca’dan Gazze oturumu

Bakan Koca’dan Gazze oturumu

HABER MERKEZİ
Bakan Koca’dan Gazze oturumu
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün Cenevre'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesi 77. Oturumu'na katıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alındı. Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve çeşitli oturumlarda konuşma yaptı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA