Çağdaş bir Anayasa evlatlarımıza borcumuzdur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu. Başkan Erdoğan, "Kurumlarımızın yıldönümü programlarında Türkiye'nin ne kadar güçlü ne kadar köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu tekrar hatırlıyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, "Tam 162 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet eden Sayıştay Başkanlığımızın kuruluşunun gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"REHAVETE GEREK YOK"

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Yakın mesai arkadaşlarımıza sık sık hatırlattığım bir hususu tekrar dile getirmek istiyorum. Kamu görevi, kaynağı milletin dişinden, tırnağından artırdığı vergiler olan tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan, vebali gerçekten ağır vazifedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete gerek yoktur. Millete hizmet etmememin mazereti olamaz. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Halktan, sorunlardan kopuk, görev şuuru eksik, devlet ile millet arasında duvar ören, eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Biz milletimizin dertlerini dert edinmeyi ve çözüm üretmeyi şiar edinmiş bir iktidarız."

GELECEĞE ODAKLANMALIYIZ

Yeni anayasanın gelecek vizyonunun bir parçası olduğunu da ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Yıllarca belirsizlik sebebiyle ekonomide, demokraside ve güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz, bu açıdan bunun tarihi bir kazanım olduğunu gördü. Sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmanın mücadelesini vermemiz şart. Yeni anayasa meselesi gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan, siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz vardır."

"BASIN MENSUPLARINA ROMA TURUNUN HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

SON dönemde belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığının görüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmezsin makam sahipleri daha dikkatli daha hassas davranmalı, kamu malına özen göstermeli" dedi.