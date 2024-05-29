Polis okulu sınavında FETÖ usulsüzlüğü: 8 gözaltı

ANKARA'DA, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında usulsüzlük yapıldığının tespitiyle başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/ PDY üyelerinin PMYO sınav sorularına yazılı sınavdan önce eriştiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine, sınav sorularını alıp polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.