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Polis okulu sınavında FETÖ usulsüzlüğü: 8 gözaltı

HABER MERKEZİ
Polis okulu sınavında FETÖ usulsüzlüğü: 8 gözaltı
ANKARA'DA, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında usulsüzlük yapıldığının tespitiyle başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/ PDY üyelerinin PMYO sınav sorularına yazılı sınavdan önce eriştiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine, sınav sorularını alıp polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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