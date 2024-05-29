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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın CHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısı sonrası CHP'ye yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ziyaretin 9 Haziran'dan sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaret! Tarih belli oldu

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını verdi.

Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok." karşılığını verdi.

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