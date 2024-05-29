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Son dakika: İsrail'in Refah saldırılarına kınama

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.TBMM'de kabul edilen tezkereden: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz

HABER MERKEZİ
Son dakika: İsrail’in Refah saldırılarına kınama

İsrail'in refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiği belirtildi.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI!

TBMM'de kabul edilen tezkereden: Uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekinmeyen, işgalciliğii ve zalimliği ile bilinen Netanyuhu yönetimindeki İsrail, sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz.

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